Председателя Тутаевского охотхозяйства, допустившего бойню лосей, лишат званий и наград

В Ярославской области в конце декабря московские охотники устроили бойню лосей. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошел совет областного общества охотников и рыболовов, на котором обсудили массовую бойню лосей под Тутаевом. Все члены совета осудили действия своего пока еще коллеги Василия Баранова - председателя Тутаевского отделения Яроблохотрыболовобщества. Именно он, по мнению собравшихся и следствия, допустил массовых отстрел 20 лосей, вместо 12. Только на 12 особей девяти московским охотникам были даны разрешения.

- При проведении инструктажа, видимо, не был четко обозначен алгоритм действий для охотников - сколько можно добыть каждому, сколько произвести выстрелов и так далее. При множественных выстрелах не был остановлен сам загон, что не позволило минимизировать количество добытых лосей, - сообщили на совете. - Стащив лосей в одно место, в течение полутора часов охотники занимались фотосессией, как ни в чем не бывало. И о случившемся не были поставлены в известность представители надзорного органа и Яроблохотрыболовобщества.

В результате животному миру региона был нанесен крупный ущерб. Также случившееся сказалось на репутации общества и Ярославской области. Расследование уголовного дела еще продолжается, но в отношении бывшего председателя Тутаевского охотхозяйства уже применены санкции.

- Совет постановил лишить Василия Баранова звания "Почетный член Яроблохотрыболовобщества". Ходатайствовать о его лишении звания "Заслуженный работник охотничьего хозяйства ассоциации Росохотрыболовсоюз". Лишить Василия Баранова всех премий за декабрь 2022 года и по итогам 2022 года, - говорится в постановлении.

Помимо этого, сегодня, 21 января, пройдет внеочередная конференция Тутаевского отделения. На ней будет решаться вопрос о снятии Василия Баранова с должности председателя.