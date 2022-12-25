В Ярославской области браконьеры убили около 20 лосей

В Ярославской области браконьеры убили 20 лосей. ФОТО: от очевидцев, опубликовано на странице Валерия Кузенкова

В Ярославской области 23 декабря массово расстреляли около 20 лосей, а также больше 10 коров. Журналист Валерий Кузенков рассказал об этом на своей странице в соцсетях. Мужчина отметил, что ситуация находится на контроле у губернатора региона Михаила Евраева.

Мало того, что браконьеры зверски расправились с животными, они еще и снимали на видео весь этот процесс.

- В одном загоне положили 20 лосей со слов местных охотников. Было много народа из столицы и все хотели на Новый год по лосю. Я думал, мы добьем лосей в России лет за 5. Видимо я ошибаюсь. Это случится раньше. Значительно. Слава Богу попались. Дело на контроле у Губернатора. Организатор - председатель райохотобщества. А все госохотинспектора были в этот день на годовом отчетном собрании. Вот и думаем. Итог этой охоты: 12 коров (все с эмбрионами), 5 быков и 3 теленка. Все снимали на видео. Оператор успел убежать, - написал Валерий Кузенков на своей странице ВКонтакте.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Проводятся проверочные мероприятия. Подозреваемый установлен. Ему избрана мера пресечения - домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

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