Уголовное дело о массовом расстреле лосей в Ярославской области передали в региональный СКР

Расследованием дела об отстреле лосей займутся следователи СКР. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уголовное дело о незаконном отстреле лосей передали для расследования из полиции в СКР по Ярославской области.

- Органами дознания по факту незаконной охоты с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело, которое по ходатайству передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в прокуратуре региона, решение о передаче дела принято с учетом повышенного общественного резонанса, а также нанесенного государству ущерба в особо крупном размере. Специалисты оценили ущерб в 640 тысяч рублей.

- Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством прокуратуры, - сказали в прокуратуре.

Под домашним арестом сейчас находится председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, который, как сообщили в УМВД по Ярославской области, и организовал охоту на сохатых. Разрешения были выданы на отстрел 12 особей, но «охотники», судя по всему, вошли в раж и убили 20 лосей.

Случившееся прокомментировал и губернатор региона Михаил Евраев. Он назвал массовый отстрел животных бойней, и пообещал, что виновные будут наказаны по всей строгости.