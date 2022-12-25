Председателю Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов назначили 30 суток домашнего ареста

За незаконную охоту на лосей Фото: Дмитрий БРУШКО

В Ярославской области 73-летний председатель Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов подозревается по статье «Незаконная охота с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба».

- 23.12.2022 в районе деревни Попадино Тутаевского района подозреваемый, используя свое служебное положение, совершил незаконную добычу лосей, стоимостью не менее 80 000 рублей за одного лося. В результате государству в лице Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области причинен ущерб в размере более 640 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Тутаевский городской суд 24 декабря назначил председателю 30 суток домашнего ареста.

Начальник отдела охраны и использования животного мира Владимир Сафонов сообщил, что проводилась коллективная охота на лосей бригадой охотников, ответственным за проведение охоты был председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов. В ходе проведения охоты было добыто 20 особей лосей. Часть животных была добыта в отсутствие разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в связи с чем по факту произошедшего полицией возбуждено уголовное дело.