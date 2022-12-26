«Виновные получат максимальную меру наказания, предусмотренную законом»

Расправа над животными в Тутаевском районе была незаконной. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал ЧП, которое произошло в регионе 23 декабря. Браконьеры зверски расправили примерно с 20 лосями, положили быков, телят и коров. Последние были с эмбрионами. Подробности этой ужасающей истории можно прочитать здесь.

- Данный факт незаконной добычи лосей и браконьерства я взял под личный контроль, и прослежу, чтобы все виновные понесли ответственность. Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом, - сказал глава области.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что расправа над животными, которую даже сложно назвать охотой, была незаконной и велась с использованием служебного положения.

73-летний председатель Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов, которого следствие считает организатором бойни, проведет под домашним арестом ближайший месяц. Остальных «охотников» до сих пор ищут.