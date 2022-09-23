«Нам предстоит исполнить мечту Сергея»: народный артист РФ Николай Бурляев рассказал о первой встрече и последнем разговоре с Сергеем Пускепалисом

На заре своей карьеры из рук Николая Бурляева Сергей Пускепалис получил приз форума «Золотой Витязь», Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 22 сентября, в Ярославле собрались многие известные театральные и кинодеятели. Повод для встречи печальный. В Волковском театре прошла гражданская панихида и прощание с его художественным руководителем, талантливым актером, самобытным режиссером Сергеем Пускепалисом, трагически погибшем три дня назад в автокатастрофе.

Машина, в которой ехал актер и режиссер попала в аварию на трассе в Ростовском районе Фото: Прокуратура Ярославской области

Среди тех, кто приехал проститься с Сергеем Витауто - народный артист РФ, актер, кинорежиссер Николай Бурляев. На заре своей карьеры из его рук Сергей Пускепалис за роль в фильме «Простые вещи» получил приз форума «Золотой Витязь», президентом которого является Николай Бурляев.

- Сергей взорвал мое сознание своей ролью в этом фильме 2007-го года. Я подумал: откуда появился этот правдивый артист в неправдивом нашем рыночном кинопроцессе? Я тут же отметил «Простые вещи» главной наградой, а Сергея Пускепалиса - как чудо, вдруг появившееся. Он «выстрелил» уже в зрелом возрасте (на тот момент актеру был 41 год - прим.ред.), как в свое время «выстрелили» Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жженов. В Пускепалисе была такая правда, такая искренность, такое человеческое проживание каждого мгновения экранного времени, что не заметить его было невозможно, - вспоминает Николай Бурляев свою первую, экранную встречу с талантливым актером.

На своем успешном дебюте будущий худрук Волковского не остановился. Он от роли к роли доказывал, что первое впечатление не было ошибочным.

- В годы безвременья Сергей стал надеждой на то, что кино может быть правдивым, глубоким, русским, духовным, серьезным, - говорит Николай Бурляев. - Познакомились мы на форуме «Золотой Витязь», потом случались редкие встречи, но я все время видел его на экране. Не всегда это были гениальные фильмы, но всегда Пускепалис оставался Пускепалисом, за которым интересно наблюдать, следить за каждым мгновением его присутствия на экране.

В прошлом году Николай Бурляев попросил Сергея Витауте предоставить Волковский театр в качестве площадки для проведения кинофорума «Золотой Витязь» и мгновенно получил ответ «да». Когда отзвучали выступления гостей фестиваля, на сцену вышел Сергей Пускепалис. Произнес он тогда очень важные слова, которые сегодня актуальны как никогда:

- Задача этого объединения ясна: утверждение и поддержание традиционных духовных и культурных ценностей, которые в наши дни порой забываются и теряют свою значимость. Фундаментом проекта являются основы абсолютно любой религии: будь то православие, католичество или ислам. Каждое из этих учений проповедует такие ценности, как любовь, уважительное отношение к людям, сохранение нравственности и целомудрия. Если их придерживаться, положение в мире станет гораздо лучше, а люди – добрее, - сказал актер и худрук Волковского.

22 сентября в Ярославле простились с Сергеем Пускепалисом Фото: Правительство Ярославской области

Последний разговор Николая Бурляева и Сергея Пускепалиса произошел минувшим летом.

- Мы разговаривали о школе авторской режиссуры, которую я открыл в Ярославле. Я предложил Сергею стать руководителем отделения актерского мастерства, но он порекомендовал другого известного театрального деятеля. Тогда мы поговорили о многом: о культуре, о Донецке, о Донбассе, куда он постоянно ездил. Я считаю, что он погиб как воин, который в очередной раз вез помощь нашим братьям. Сергей - пример для всех тех, кто сейчас пытается критиковать и протестовать. Россия сегодня пытается спасти мир, мир, опутанный нацизмом и не понимающий, что мы за него сражаемся. Они продали все свои ценности, и культурные, и духовные, но мы идем другим путем. В последний раз мы говорили с Сергеем о необходимости создания культурного фронта. Нам предстоит исполнить мечту Сергея. Экранные образы Сергея Пускепалиса останутся с нами навсегда.

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