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Общество23 сентября 2022 7:22

«Нам предстоит исполнить мечту Сергея»: народный артист РФ Николай Бурляев рассказал о первой встрече и последнем разговоре с Сергеем Пускепалисом

Из рук Николая Бурляева Сергей Пускепалис получил свою первую значимую премию в области кинематографа
Полина Вачнадзе
На заре своей карьеры из рук Николая Бурляева Сергей Пускепалис получил приз форума «Золотой Витязь»,

На заре своей карьеры из рук Николая Бурляева Сергей Пускепалис получил приз форума «Золотой Витязь»,

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 22 сентября, в Ярославле собрались многие известные театральные и кинодеятели. Повод для встречи печальный. В Волковском театре прошла гражданская панихида и прощание с его художественным руководителем, талантливым актером, самобытным режиссером Сергеем Пускепалисом, трагически погибшем три дня назад в автокатастрофе.

Машина, в которой ехал актер и режиссер попала в аварию на трассе в Ростовском районе

Машина, в которой ехал актер и режиссер попала в аварию на трассе в Ростовском районе

Фото: Прокуратура Ярославской области

Среди тех, кто приехал проститься с Сергеем Витауто - народный артист РФ, актер, кинорежиссер Николай Бурляев. На заре своей карьеры из его рук Сергей Пускепалис за роль в фильме «Простые вещи» получил приз форума «Золотой Витязь», президентом которого является Николай Бурляев.

- Сергей взорвал мое сознание своей ролью в этом фильме 2007-го года. Я подумал: откуда появился этот правдивый артист в неправдивом нашем рыночном кинопроцессе? Я тут же отметил «Простые вещи» главной наградой, а Сергея Пускепалиса - как чудо, вдруг появившееся. Он «выстрелил» уже в зрелом возрасте (на тот момент актеру был 41 год - прим.ред.), как в свое время «выстрелили» Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жженов. В Пускепалисе была такая правда, такая искренность, такое человеческое проживание каждого мгновения экранного времени, что не заметить его было невозможно, - вспоминает Николай Бурляев свою первую, экранную встречу с талантливым актером.

На своем успешном дебюте будущий худрук Волковского не остановился. Он от роли к роли доказывал, что первое впечатление не было ошибочным.

- В годы безвременья Сергей стал надеждой на то, что кино может быть правдивым, глубоким, русским, духовным, серьезным, - говорит Николай Бурляев. - Познакомились мы на форуме «Золотой Витязь», потом случались редкие встречи, но я все время видел его на экране. Не всегда это были гениальные фильмы, но всегда Пускепалис оставался Пускепалисом, за которым интересно наблюдать, следить за каждым мгновением его присутствия на экране.

В прошлом году Николай Бурляев попросил Сергея Витауте предоставить Волковский театр в качестве площадки для проведения кинофорума «Золотой Витязь» и мгновенно получил ответ «да». Когда отзвучали выступления гостей фестиваля, на сцену вышел Сергей Пускепалис. Произнес он тогда очень важные слова, которые сегодня актуальны как никогда:

- Задача этого объединения ясна: утверждение и поддержание традиционных духовных и культурных ценностей, которые в наши дни порой забываются и теряют свою значимость. Фундаментом проекта являются основы абсолютно любой религии: будь то православие, католичество или ислам. Каждое из этих учений проповедует такие ценности, как любовь, уважительное отношение к людям, сохранение нравственности и целомудрия. Если их придерживаться, положение в мире станет гораздо лучше, а люди – добрее, - сказал актер и худрук Волковского.

22 сентября в Ярославле простились с Сергеем Пускепалисом

22 сентября в Ярославле простились с Сергеем Пускепалисом

Фото: Правительство Ярославской области

Последний разговор Николая Бурляева и Сергея Пускепалиса произошел минувшим летом.

- Мы разговаривали о школе авторской режиссуры, которую я открыл в Ярославле. Я предложил Сергею стать руководителем отделения актерского мастерства, но он порекомендовал другого известного театрального деятеля. Тогда мы поговорили о многом: о культуре, о Донецке, о Донбассе, куда он постоянно ездил. Я считаю, что он погиб как воин, который в очередной раз вез помощь нашим братьям. Сергей - пример для всех тех, кто сейчас пытается критиковать и протестовать. Россия сегодня пытается спасти мир, мир, опутанный нацизмом и не понимающий, что мы за него сражаемся. Они продали все свои ценности, и культурные, и духовные, но мы идем другим путем. В последний раз мы говорили с Сергеем о необходимости создания культурного фронта. Нам предстоит исполнить мечту Сергея. Экранные образы Сергея Пускепалиса останутся с нами навсегда.

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