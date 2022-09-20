Не вписался в поворот: видео момента ДТП, в котором погиб актер Сергей Пускепалис

В социальных сетях появилось видео смертельной аварии на 201-километре трассы М8. Фото: Прокуратура Ярославской области

20 сентября в ДТП погиб актер, режиссер, художественный руководитель театра имени ФЕдора Волкова Сергей Пускепалис. Авария случилась на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры», в Ростовском районе Ярославской области.

- «Форд» выехал из Ярославля, они успели пройти где-то 60 километров, проехали Ростов, - об участке, где произошла авария, рассказывает Темур Абдуллаев, координатор движения «дороги Ярославля». – И еще восемь км прошли, немного не доехав до рабочего поселка Петровское. На этих восьми километрах идут активные работы – из-за того, что трасса узкая, двухполосная, а поток машин, и особенно грузовых, очень большой. И ее расширяют до двух полос в каждую сторону. На том конкретно участке, где произошло ДТП, ремонта нет, но, поскольку машины задерживаются в местах, где идут работы, многие потом разгоняются, пытаются компенсировать потраченное время. Хотя, конечно, мы не можем напрямую сейчас эти вещи связывать, с какой скоростью шел «Форд», и фуры, пока не известно.

Сначала говорилось, что «Форд» вылетел на встречную полосу при обгоне. Но потом появилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент аварии. Машина, в которой ехал Пускепалис, не вписалась в поворот, - и сначала задела по касательной «Сканию», после чего влетела на встречной полосе под «Даф». Все произошло мгновенно…

- В июле (этого года, - прим. Ред) Сергей передал участникам спецоперации на Украине «УАЗ», эту машину ему дарили друзья на 50-летие, - рассказывают в театре.

Военнослужащие в ДНР получили подарок от худрука Волковского театра. ФОТО: страница театра имени Федора Волкова ВКонтакте P.RU: https://www.yar.kp.ru/online/news/4846268/

… И «Форд» тоже был не простым. Списанный когда-то бронированный инкассаторский автомобиль худрук каким-то образом выкупил (на свои средства, или это была акция театра, пока не известно, но доходы Пускепалиса позволяли ему и лично купить машину, - за прошлый год он задекларировал 28,5 миллиона рублей дохода, - прим. Ред). И решил передать его на Донбасс, предварительно в Москве нанести камуфляж. Накануне был записан ролик на фон этой самой машины:

- Дорогие друзья, вот броневик, который сейчас уходит «Волку» . Вот мы находимся напротив театра, завтра выдвигаемся, красим его, камуфляжим… Он в надежных руках. Все работает, 100 кг, все работает, все четко. Здесь бронелисты, резина. Все, завтра мы едем, камуфлируем, наносим камуфляж и 21-го мы отдаем его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк». Победа будет за нами!

ДОСЛОВНО

Археолог и директор ассоциации «Археос» Иван Семьян работал вместе с Сергеем на съемках фильма «Аркаим: колесница времени»:

− Меня в нем восхитили абсолютная человечность, достоинство и при этом общительность, открытость, восприимчивость к знанию. Он для меня на всю жизнь будет образцом того, как должен работать актер и ведущий. Не просто быть хорошим рассказчиком, а быть человеком, который все проживает изнутри. Бывает, понимаешь, что человек ушел, но также знаешь, что он не может исчезнуть. Ты всегда подразумеваешь, что он есть, несмотря на то, что его нет среди живых. Думаю, что Сергей – это такой человек.

Главный редактор канала «Моя планета» Николай Табашников вместе с Сергеем Пускепалисом участвовал в съемках фильма «Аркаим. Колесница времени».

– На сегодня запланирована премьера фильма «Сердце Пармы», где Сергей играет большую роль.

Его уход - это огромное горе. И для кинематографа, потому что он потрясающий актер, и для театра, потому что он выдающийся режиссер. И для нас всех, по-человечески. Он был невероятно легкий, положительный, позитивный. Никакого у него задранного носа не было. Несмотря на его популярность, он был очень спокойный человек. И для него были важны люди вокруг него. Он всегда со всеми общался, фотографировался. Никакого снобизма. Простой, понятный, человечный. Настоящий человек. Настоящий мужик.

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