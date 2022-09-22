В Ярославле попрощались с Сергеем Пускепалисом Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сегодня, 22 сентября, в Ярославле прощались с художественным руководителем Волковского театра, актером и режиссером Сергеем Пускепалисом и водителем театра Александром Синицыным. Они погибли в автокатастрофе 20 сентября, по пути из Ярославля в Москву.

Рано утром, задолго до церемонии прощания, перед Первым русским уже собрались сотни людей.

К стенам Волковского пришли сотни ярославцев Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Никогда не видела такого количества машин и людей на Волковской площади и рядом. В Ярославле Сергея очень любили, даже люди, далекие от театра, о нем знали, знали, как он много сделал для Волковского. Не выразить словами, как нам жаль, что он так рано ушел, - говорит Татьяна.

На сцене Волковского установили два закрытых гроба Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Ровно в 9 утра двери Первого русского открыли. Тихо, без разговоров, ярославцы входили внутрь. С цветами в руках, как когда-то шли на спектакли. Считанные минуты – и два закрытых гроба, установленные на сцене, уже утопают в красных розах и гвоздиках, то и дело подносят венки. Звучит музыка, люди практически не задерживаясь, проходят мимо гробов, многие не могут сдержать слез. Плачут даже мужчины.

Служащие не успевали убирать цветы, которые приносили ярославцы Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В 10 утра началась гражданская панихида. Первым к микрофону вышел губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Для всех нас это огромная трагедия и большое человеческое горе. Я Александра не знал, а с Сергеем мы много общались, обсуждали реконструкцию театра, говорили о дальнейшей развитии и театра, и региона в целом. Прошло два дня с момента страшной трагедии, но до сих пор не верится… Сергей был человеком очень искренним, талантливым, целеустремленным, любил свою работу, любил жизнь. Работа и была его жизнью. Запомним Сергея таким, каким он был – настоящим человеком, - сказал глава региона.

Слова прощания сказал Герман Громов, друг Сергея Пускепалиса и новый директор Волковского Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Трогательную речь сказал друг Сергея Пускепалиса Герман Громов, недавно назначенный директором театра имени Волкова:

- Мир осиротел. Нас покинул брат, товарищ. Мы дружны с самого детства, он всегда был для меня в жизни ориентиром. Это мой старший брат. Самый надежный, самый правдивый, самый честный…

Зал Первого русского был полон Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

На церемонию прощания приехал бывший директор Волковского Айрат Тухватуллин. В Первом русском Тухватуллин и Пускепалис бок о бок проработали больше двух лет, в мае этого года Айрат Рашитович перешел на работу в МХТ имени Чехова.

- Он не только за театр был, он был за театральный мир. Создал всероссийскую актерскую биржу, которая должна помогать выпускникам творческих вузов. На законодательном уровне пытался решить проблемы людей, которые всю жизнь посвятили театру и ничего не умеют в силу особенностей. Сергей Витауто, я обещаю, что я не брошу дело всероссийской актерской биржи, - сказал Айрат Тухватуллин.

Поток людей не заканчивался, не все успели попрощаться Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Проститься с талантливым актером режиссером Сергеем Пускепалисом, звезда которого загорелась после выхода в 2007 году фильма «Простые вещи», приехали актеры Ирина Пегова и Андрей Мерзликин, актер и режиссер Николай Бурляев, дрессировщик Эдгард Запашный. Многие из них не стали ничего говорить со сцены, только тихо выразили слова соболезнования вдове и сыну Сергея Пускепалиса, которые ни на шаг не отходили от гроба мужа и отца.

Вдова и сын Сергея Пускепалиса не отходили от его гроба Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В зале душно, но, несмотря на это, ярославцы, положив цветы, не уходят.

- Зал театра плачет, будто живой организм. Я пришла, чтобы положить цветы на гроб этого великого человека. Он столько сделал для Волковского театра. Да и просто был добряком, излучал свет, - говорит жительница Ярославля Татьяна.

Одному из военных почетного караула стало плохо, молодой человек потерял сознание. Его привели в чувство и вывели на свежий воздух. У служебного входа в театр дежурит машина скорой помощи.

Военному из почетного караула стало плохо Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Несмотря на огромное количество желающих проститься, очередь движется довольно быстро. И все равно люди опасались, что не успеют.

- Я пришел, чтобы убедиться в том, сколько людей любили Сергея. На улице большая очередь, люди идут и идут для того, чтобы проводить актера в последний путь, - говорит ярославец Дмитрий.

Родные и близкие водителя театра Александра Синицына Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Попасть в зал, действительно, смогли далеко не все. Ровно в полдень из дверей главного входа Волковского вынесли гроб с телом Александра Синицына. Следом за ним Первый русский навсегда покинул Сергей Пускепалис.

На руках, под неутихающие аплодисменты, актера и режиссера донесли до Казанского собора, где прошло отпевание.

Отпевание прошло в Казанском соборе, который находится рядом с Волковским театром Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Похоронят Сергея Пускепалиса завтра, 23 сентября, в Железноводске Ставропольского края. Этот город он считал родным.

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