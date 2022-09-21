«Водитель мог не справиться с тяжелой машиной»: специалист рассказал о возможных причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

Вдвоем Сергей Пускепалис и водитель театра перегоняли в Москву бронированный «Форд Транзит» Фото: Прокуратура Ярославской области

20 сентября на дороге М8 в Ростовском районе Ярославской области разбился актер, режиссер, художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Вместе с ним погиб водитель, почти 20 лет проработавший в Первом русском Александр Синицын.

Вдвоем они перегоняли в Москву бронированный «Форд Транзит» - микроавтобус, который раньше принадлежал инкассаторской службе. В столице эта машину должны были закамуфлировать, а потом отправить на Донбасс.

Накануне гибели Сергей Пускепалис записал видео рядом с «броневиком» на фоне Волковского театра:

- Дорогие друзья, вот броневик, который сейчас уходит «Волку» . Вот мы находимся напротив театра, завтра выдвигаемся, красим его, камуфляжим… Он в надежных руках. Все работает, 100 кг, все работает, все четко. Здесь бронелисты, резина. Все, завтра мы едем, камуфлируем, наносим камуфляж и 21-го мы отдаем его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк». Победа будет за нами!

Эти кадры сделана накануне аварии. Скриншот с видео

Но до Донбасса бывший инкассаторский автомобиль так и не доехал. Его размотало между двух грузовиков на трассе М8 в Ростовском районе. Возможно, именно тот факт, что «Форд» был бронированным, сыграл не последнюю роль. Как рассказал корреспонденту КП-Ярославль бывший инкассатор с опытом работы на похожих машинах, из-за большого веса машины водитель мог не справиться с ее управлением.

- Бронирование бывает разным по классу, но в любом случае, такая машина весит больше обычного микроавтобуса. Чтобы управлять ей, нужен навык. Поворот, на котором произошла авария интересный: затяжной, но плавный, машину понесло по наружному радиусу. Не исключено, что водитель не рассчитал какие-то условности, - говорит специалист.

К таким условностям, например, можно отнести смещение груза. В видео, сделанном накануне ДТП, Сергей Пускепалис рассказывал, что «Форд» гружен колесами и бронелистами, их хорошо видно на кадрах.

Не исключает собеседник КП и обычную жизненную ситуацию – водителю могло стать плохо во время движения, поэтому машина и подошла вплотную к встречной полосе и задела «Сканию».

В любом случае, обстоятельства этой аварии будут устанавливать следователи. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту гибели двух человек в ДТП, контроль за расследованием дела взял на себя центральный аппарат СКР России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прощание с Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле 22 сентября

Похоронят худрука Волковского театра в Ставропольском крае (подробнее)

«Это какое-то проклятое место»: ярославский общественник рассказал о причинах ДТП, в котором погиб актер Сергей Пускепалис

Ярославский общественник рассказал, почему произошло смертельное ДТП с актером Сергеем Пускепалисом (подробнее)