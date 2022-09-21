«Считал главным воспитание подрастающего поколения»: сотрудники ярославской полиции рассказали о сотрудничестве с Сергеем Пускепалисом

Сергей Пускепалис был одним из самых активных членов Общественного совета при ярославском УМВД Фото: УМВД по Ярославской области

20 сентября всю Ярославскую область потрясла ужасная новость о гибели художественного руководителя Волковского театра Сергее Пускепалисе. В адрес Первого русского пришло немало соболезнований, в их числе – соболезнования от регионального УМВД. Несмотря на всю свою занятость и как худрука, и как актера, и как режиссера, Сергей Витауто находил время и участвовал в работе Общественного совета полиции.

- Особое внимание он уделял воспитанию подрастающего поколения. В условиях современности, по его мнению, самым главным для молодого человека должно было стать осознание себя ответственным гражданином, патриотом Родины, - говорит заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Ярославской области Сергей Андреев.

Сергей Пускепалис советовал, как эффективно работать с молодежью, какие акценты делать в беседах о Родине, как строить диалог с подрастающим поколением, аргументировать свою позицию и отвечать на неудобные вопросы. Сам большой патриот своей страны, Сергей Витауто старался и другим привить это чувство. Свою любовь он не только показывал, но и доказывал делами. Прошедшим летом свой УАЗ, подаренный друзьями на 50-летний юбилей, актер отдал бойцам ДНР. В трагическое ДТП Сергей Пускепалис попал на бронированном «Форде Транзит», который после камуфлирования должен был отправиться на Донбасс.

- Сергей Витауто – это необыкновенный человек особого склада характера и особого масштаба. Для всех жителей нашей области, для Общественного совета это, конечно, огромная невосполнимая потеря, - считает Сергей Андреев.

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