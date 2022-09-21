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Общество21 сентября 2022 10:20

«Считал главным воспитание подрастающего поколения»: сотрудники ярославской полиции рассказали о сотрудничестве с Сергеем Пускепалисом

Сергей Витауто был активным членом Общественного совета при УМВД
Полина Вачнадзе
Сергей Пускепалис был одним из самых активных членов Общественного совета при ярославском УМВД

Сергей Пускепалис был одним из самых активных членов Общественного совета при ярославском УМВД

Фото: УМВД по Ярославской области

20 сентября всю Ярославскую область потрясла ужасная новость о гибели художественного руководителя Волковского театра Сергее Пускепалисе. В адрес Первого русского пришло немало соболезнований, в их числе – соболезнования от регионального УМВД. Несмотря на всю свою занятость и как худрука, и как актера, и как режиссера, Сергей Витауто находил время и участвовал в работе Общественного совета полиции.

- Особое внимание он уделял воспитанию подрастающего поколения. В условиях современности, по его мнению, самым главным для молодого человека должно было стать осознание себя ответственным гражданином, патриотом Родины, - говорит заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Ярославской области Сергей Андреев.

Сергей Пускепалис советовал, как эффективно работать с молодежью, какие акценты делать в беседах о Родине, как строить диалог с подрастающим поколением, аргументировать свою позицию и отвечать на неудобные вопросы. Сам большой патриот своей страны, Сергей Витауто старался и другим привить это чувство. Свою любовь он не только показывал, но и доказывал делами. Прошедшим летом свой УАЗ, подаренный друзьями на 50-летний юбилей, актер отдал бойцам ДНР. В трагическое ДТП Сергей Пускепалис попал на бронированном «Форде Транзит», который после камуфлирования должен был отправиться на Донбасс.

- Сергей Витауто – это необыкновенный человек особого склада характера и особого масштаба. Для всех жителей нашей области, для Общественного совета это, конечно, огромная невосполнимая потеря, - считает Сергей Андреев.

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