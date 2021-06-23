«Любовью и единением спасемся»: в Ярославле прошел фестиваль МКФ «Золотой Витязь»

В Ярославле прошел фестиваль МКФ «Золотой Витязь». ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

21 июня Ярославль принимал фестиваль «Эхо международного кинофорума «Золотой Витязь»». Местом его проведения стал Первый русский театр – Волковский.

В этом году кинофорум праздновал свой тридцатый юбилей и проходил, как и во все последние годы, в Севастополе. В Ярославле же было решено провести фестиваль, в который входила презентация новых книг Николая Бурляева, встреча представителей прессы с известными артистами российского театра и кино, а также гала-концерт «Любовью и единением спасемся» с их участием. Во время пресс-подходов многие спрашивали актеров, почему для проведения фестиваля был выбран именно Ярославль, на что практически все они отвечали: «С эти городом у меня связаны прекрасные воспоминания...».

– Потому что Ярославль для всех артистов, которые сюда приехали, - по сути, родной город. К тому же один из первых «Золотых Витязей» был именно здесь, и мы сочли нужным прийти сюда, в Ярославль, который обожают абсолютно все актеры... Очень многие здесь снимались, - объясняет президент форума Николай Бурляев.

Президент форума Николай Бурляев. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Основанный в далеком 1992 году, этот творческий проект прошел долгий и непростой путь формирования и признания обществом. За тридцать лет существования он, встретив много недоброжелателей, сумел доказать культурному миру свою важность и даже необходимость в современных реалиях.

– Таких фестивалей, как этот, нужно как можно больше! – утверждает один из участников форума народный артист России Александр Панкратов-Черный.

– Таких фестивалей, как этот, нужно как можно больше! – утверждает один из участников форума народный артист России Александр Панкратов-Черный. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Задача этого объединения ясна: утверждение и поддержание традиционных духовных и культурных ценностей, которые в наши дни порой забываются и теряют свою значимость.

Фундаментом проекта, по словам Сергея Пускепалиса, являются основы абсолютно любой религии: будь то православие, католичество или ислам. Каждое из этих учений проповедует такие ценности, как любовь, уважительное отношение к людям, сохранение нравственности и целомудрия.

Фундаментом проекта, по словам Сергея Пускепалиса, являются основы абсолютно любой религии. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

– По сути, если их придерживаться, положение в мире станет гораздо лучше, а люди – добрее, - подытоживает актер и худрук Волковского.

Желание поднять уровень духовности и культуры в людях вполне объяснимо. Большинство актеров отметили, что в наши дни не только Россия, но и весь мир столкнулся с большой проблемой: нормы морали и нравственности подменяются, людей интересуют лишь материальные ценности, культура становится преимущественно массовой, подвергаясь процессу глобализации. Но есть и еще один неприятный фактор, о котором упомянул Валерий Баринов: разъединение.

– Объединение людей сейчас очень важно. Мы так разъединены! Вы даже себе представить не можете... А вот эта упрощенная штука, которая свалилась на наши головы – она тоже как чума. Я имею в виду Интернет, - поясняет актер.

Ольга Кабо продолжает его мысль:

– Из-за Интернета мы почти разучились общаться вживую. Мне, например, тревожно за моего сына. Он целыми днями там сидит... Как он сможет общаться, взаимодействовать с людьми потом, в будущем? Поэтому наша цель – объединение. Не глобальное, а хотя бы между близкими людьми. Посмотрите, что происходит в семьях, в школе! Люди все меньше интересуются друг другом, искренне переживают, поддерживают. А такое чувство, как сострадание, большинству сейчас вообще незнакомо, - говорит она.

Наша цель – объединение, говорит Ольга Кабо. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Именно на сплочение людей силой творчества и направлена деятельность форума. Эта идея лейтмотивом звучала и в продолжение всего концерта. Артисты исполняли песни и читали стихи, посвященные любви, дружбе, единению, Родине... Обращались и к теме войны. Она была особенно важна, ведь фестиваль проводился 21 июня, в канун начала Великой Отечественной Войны. Практически каждый из актеров затронул ее в своем выступлении. Например, Ольга Будина спела всем известную песню «Эх, дороги...», заставив многих зрителей прослезиться. После ее выступления даже прошла минута молчания.

Ольга Будина спела всем известную песню «Эх, дороги...», заставив многих зрителей прослезиться. ФОТО: Рада Шпилевая

Несмотря на то, что на концерте поднимались столь глубокие темы, а длился он около трех часов, атмосфера была непринужденной, легкой и очень приятной. Люди с радостью встречали любимых актеров, а провожали их долгими бурными овациями.