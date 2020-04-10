2020-04-10T01:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 10 апреля 2020: на работу выходят строители и другие организации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 10 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Правительство Ярославской области расширило список организаций, которые сегодня возобновят работуПравительство Ярославской области расширило список организаций, которые сегодня возобновят работуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ярославле, последние новости на 10 апреля 2020 года.

За минувшие сутки в Ярославской области подтвердились еще два случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе 13 заболевших, 2 выздоровевших и 11 человек находятся на лечении в больницах Ярославля, Тутаева и Рыбинска. 9 апреля врачи обследовали 637 пациентов. Положительный результат показали 6 экспресс-тестов на COVID-19. Один из них сделали жительнице села Стогинское Гаврилов-Ямского района.

На обязательной изоляции находятся 732 ярославца.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Почта России изменила график работы. С 9 по 30 апреля городские отделения будут открыты пять дней в неделю.

Сделать платный тест на коронавирус в Ярославской области пока невозможно. Анализы берут только по показаниям врачей в лаборатории Роспотребнадзора.

Пульмонологическое отделение ярославской больницы №2 закрыто на 14-дневный карантин. Там находятся 45 пациентов и 8 медработников.

Правительство Ярославской области расширило список организаций, которые сегодня возобновят работу. Это строительные компании, прачечные и клининговые фирмы, производители детских товаров, исполнители гособоронзаказа, организации образовательно-методической сферы и МФЦ. Также глава региона Дмитрий Миронов включил в список товаров первой необходимости автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки и линзы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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