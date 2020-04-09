В Ярославской области расширен список организаций, которые смогут завтра начать работать

9 Апр 2020 2020-04-09T20:54:08+03:00

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Правительство Ярославской области расширило список организаций, которые смогут с завтрашнего дня возобновить работу. В перечень вошли строительные компании, а также компании, без которых их деятельность невозможна.

Ярославцы вновь смогут пользоваться услугами прачечных и клининговых фирм. Начнут работать производители детских товаров и исполнители гособоронзаказа. Организации образовательно-методической сферы и МФЦ тоже приступят к рабочему процессу.

– Теперь в список непродовольственных товаров первой необходимости входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части. Их ритейлеры тоже смогут вернуться к работе, – отметил глава региона Дмитрий Миронов.

Губернатор добавил, что все организации должны строго выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, и не допускать к работе сотрудников старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и родителей с маленькими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU