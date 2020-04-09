Тесты на коронавирус в Ярославле: можно ли сдать анализ платно?

9 Апр 2020 2020-04-09T14:29:32+03:00

Анализы на COVID-19 взяли у 637 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Могут ли ярославцы сдать тест на коронавирусную инфекцию за деньги? Появление данной услуги обсуждалось в департаменте здравоохранения и фармации еще несколько недель назад.

- На данный момент у жителей региона нет возможности сдать тест на COVID-19 платно, - уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. – Сдать анализ можно лишь по показаниям врача в лаборатории Роспотребнадзора.

Напомним, за минувшие сутки в Ярославской области еще у двух человек подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Анализы на COVID-19 взяли у 637 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU