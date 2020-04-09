Коронавирус в Ярославской области: у жительницы Стогинского предварительный экспресс-тест дал положительный результат

9 Апр 2020 2020-04-09T18:22:55+03:00

Предварительные положительные тесты могут затем не подтвердиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Днем 9 апреля в селе Стогинское Гаврилов-Ямского района Ярославской области работали медики и полиция. Дело в том, что у одной из жительниц населенного пункта экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат.

По запросу муниципальной администрации в Стогинское был отправлен наряд полиции. Для чего это было необходимо – не понятно. В приемной ситуацию комментировать отказались.

- Данный анализ в числе шести других на подтверждении в московской лаборатории, - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Ярославской области. - Обращаем внимание, что предварительные положительные тесты могут затем не подтвердиться.

ИСТОЧНИК KP.RU