Коронавирус в Ярославской области: у жительницы Стогинского предварительный экспресс-тест дал положительный результат
Днем 9 апреля в селе Стогинское Гаврилов-Ямского района Ярославской области работали медики и полиция. Дело в том, что у одной из жительниц населенного пункта экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат.
По запросу муниципальной администрации в Стогинское был отправлен наряд полиции. Для чего это было необходимо – не понятно. В приемной ситуацию комментировать отказались.
- Данный анализ в числе шести других на подтверждении в московской лаборатории, - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Ярославской области. - Обращаем внимание, что предварительные положительные тесты могут затем не подтвердиться.
ИСТОЧНИК KP.RU