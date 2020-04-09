2020-04-09T15:27:10+03:00
Общество

Работа Почты России в Ярославской области во время самоизоляции

Определены дежурные отделения
Полина Вачнадзе
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Ярославцев просят отказаться от посещения почтовых отделенийЯрославцев просят отказаться от посещения почтовых отделенийФото: Иван МАКЕЕВ
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В связи с распространением коронавирусной инфекцией, в Ярославской области Почта России скорректировала свою работу. С 9 по 30 апреля все отделения, за исключением дежурных, будут открыты для посещений пять дней в неделю. Изменения в режиме работы коснутся городских филиалов, сельские же будут работать по утвержденному ранее графику. Пенсию, пособия и корреспонденцию доставят без изменений.

В Ярославле работают два дежурных отделения: на улице Комсомольской, 22 и улице Бабича, 11. Актуальный график остальных филиалов доступен на официальном сайте Почты России.

Несмотря на работу почтовых отделений, ярославцев все же просят отказаться от их посещения и пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит отложить или перенести невозможно, соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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