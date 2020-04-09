В Ярославле на карантин закрыли отделение больницы
На карантин закрыли пульмонологическое отделение ярославской больницы №2. На данный момент там находятся 45 пациентов и восемь сотрудников медицинского учреждения.
- Такие меры безопасности приняты в целях профилактики из-за предварительного положительного теста на коронавирус у пациента, ранее госпитализированного с пневмонией, - сообщает правительство Ярославской области.
С начала марта, по приказу Роспотребнадзора, у всех пациентов с подозрением на пневмонию, берет анализ на коронавирус.
Карантин в больнице продлится не менее 14 дней. Пациенты с заболеванием легких как и раньше будут госпитализировать в больницу №2, но на другой этаж. Приняты все меры для локализации возможной инфекции, изолированы воздухоотводы отделения.
ИСТОЧНИК KP.RU