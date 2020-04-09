2020-04-09T16:24:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле на карантин закрыли отделение больницы

У одного из пациентов, госпитализированного с пневмонией, тест на COVID-19 дал положительный результат
Полина Вачнадзе
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У одного из пациентов, госпитализированного с пневмонией, тест на COVID-19 дал положительный результатУ одного из пациентов, госпитализированного с пневмонией, тест на COVID-19 дал положительный результатФото: Алексей БУЛАТОВ
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На карантин закрыли пульмонологическое отделение ярославской больницы №2. На данный момент там находятся 45 пациентов и восемь сотрудников медицинского учреждения.

- Такие меры безопасности приняты в целях профилактики из-за предварительного положительного теста на коронавирус у пациента, ранее госпитализированного с пневмонией, - сообщает правительство Ярославской области.

С начала марта, по приказу Роспотребнадзора, у всех пациентов с подозрением на пневмонию, берет анализ на коронавирус.

Карантин в больнице продлится не менее 14 дней. Пациенты с заболеванием легких как и раньше будут госпитализировать в больницу №2, но на другой этаж. Приняты все меры для локализации возможной инфекции, изолированы воздухоотводы отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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