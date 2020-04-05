2020-04-05T01:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 5 апреля 2020: COVID-19 заболел ребенок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 5 апреля 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Еще у двух человек подтвердился коронавирусЕще у двух человек подтвердился коронавирусФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости на 5 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле. Еще у двух жителей области подтвердился диагноз COVID-19. Это женщина из Ярославля и мальчик из Тутаева.

4 пробы, перепроверенные в московской лаборатории, дали отрицательный результат: одна из Рыбинска, одна из Тутаева и две из Ярославля. За минувшие сутки обследовали 372 человека. Результаты 3 тестов отправили в столицу. Таким образом ждут подтверждения по 9 анализам. В режиме обязательной изоляции остаются 1779 человек.

Госпиталь ветеранов войны в случае всплеска пандемии готов принять больных COVID-19. Там уже развернули 200 коек для экстренной госпитализации по разным профилям. Сейчас в медучреждение привозят аппараты ИВЛ и прибывают специалисты из других больниц региона.

С 6 апреля службы занятости начнут принимать граждан. Попасть на прием можно только по предварительной записи. При себе нужно иметь полный набор документов, которые требуются для перерегистрации

Ярославские волонтеры, продолжающие, несмотря ни на что, помогать жителям города, получили право бесплатно ездить в общественном транспорте. Бесплатными билетами можно будет пользоваться до окончания карантинных мероприятий.

На территории Ярославской области во время нерабочих дней будут действовать дополнительные ограничения. Выходить из дома можно в особых случаях. Пропуски для передвижения по городу пока вводить не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле из горящего дома эвакуировали жителей: есть пострадавший
Ярославские волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
В Угличе построили современный спортивный комплекс
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Режим работы отделений Сбербанка в Ярославской области в период самоизоляции в апреле
Режим работы службы занятости в Ярославле в период самоизоляции: как будут принимать
Коронавирус в Ярославской области на 4 апреля: у двух человек подтвердился диагноз COVID-19
Коронавирусные фейки из мессенджеров: ярославцы боятся, что из «Арены» сделают морг
Ярославский госпиталь ветеранов войны готов принять больных коронавирусом
В Ярославле управляющие компании дезинфицируют домофоны и кнопки лифта
Ярославские меценаты и заводы помогают больницам полотенцами, туалетной бумагой и медицинскими изделиями
В Рыбинске отменили действие льготных проездных для школьников
Ограничительные меры в Ярославской области продлятся до конца апреля
В ярославских школах с 6 апреля начнется дистанционное обучение
МЧС: «В Ярославской области сохраняется штормовое предупреждение»
Работающие ярославцы старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ярославской области сирота смог получить квартиру только через суд
Ярославцы проникли в дом к пенсионерке, душили ее и украли 70 тысяч
Ярославская фирма задолжала своему сотруднику 1,8 миллиона рублей
В рыбинской инфекционной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус