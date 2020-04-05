Коронавирус в Ярославле, последние новости на 5 апреля 2020: COVID-19 заболел ребенок

Мы собрали последние новости на 5 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле. Еще у двух жителей области подтвердился диагноз COVID-19. Это женщина из Ярославля и мальчик из Тутаева.

4 пробы, перепроверенные в московской лаборатории, дали отрицательный результат: одна из Рыбинска, одна из Тутаева и две из Ярославля. За минувшие сутки обследовали 372 человека. Результаты 3 тестов отправили в столицу. Таким образом ждут подтверждения по 9 анализам. В режиме обязательной изоляции остаются 1779 человек.

Госпиталь ветеранов войны в случае всплеска пандемии готов принять больных COVID-19. Там уже развернули 200 коек для экстренной госпитализации по разным профилям. Сейчас в медучреждение привозят аппараты ИВЛ и прибывают специалисты из других больниц региона.

С 6 апреля службы занятости начнут принимать граждан. Попасть на прием можно только по предварительной записи. При себе нужно иметь полный набор документов, которые требуются для перерегистрации

Ярославские волонтеры, продолжающие, несмотря ни на что, помогать жителям города, получили право бесплатно ездить в общественном транспорте. Бесплатными билетами можно будет пользоваться до окончания карантинных мероприятий.

На территории Ярославской области во время нерабочих дней будут действовать дополнительные ограничения. Выходить из дома можно в особых случаях. Пропуски для передвижения по городу пока вводить не будут.