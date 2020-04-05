В Ярославской области еще один человек заболел коронавирусом

5 Апр 2020 2020-04-05T11:42:43+03:00

Недавно мужчина вернулся из эндемичной страны

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области подтвердился еще один тест на COVID-19. Заболевший – мужчина из Ярославского района. Недавно он посещал эндемичную страну. Состояние ярославца врачи оценивают как стабильное.

На 5 апреля в регионе лечатся от коронавирусной инфекции 6 человек. Также медики ожидают подтверждение по 8 пробам.

Всего за сутки было обследовано 414 пациентов. Коронавируса у них не обнаружено. На изоляции находятся 1537 жителей области.

Вечера, 4 апреля, COVID-19 подтвердился у двоих пациентов. Один из них ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU