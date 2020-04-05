В Ярославской области еще один человек заболел коронавирусом
Недавно мужчина вернулся из эндемичной страны
ФОТО: "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области"
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В Ярославской области подтвердился еще один тест на COVID-19. Заболевший – мужчина из Ярославского района. Недавно он посещал эндемичную страну. Состояние ярославца врачи оценивают как стабильное.
На 5 апреля в регионе лечатся от коронавирусной инфекции 6 человек. Также медики ожидают подтверждение по 8 пробам.
Всего за сутки было обследовано 414 пациентов. Коронавируса у них не обнаружено. На изоляции находятся 1537 жителей области.
Вечера, 4 апреля, COVID-19 подтвердился у двоих пациентов. Один из них ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU