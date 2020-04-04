Ярославские волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

4 Апр 2020 2020-04-04T17:34:30+03:00

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С 3 апреля и до снятия карантинных ограничений волонтеры смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте. Добровольцам уже выдали 100 проездных билетов.

- Решая вопрос о билете для бесплатного проезда волонтерам, мы помогаем их важной роли – предотвращению угрозу распространения коронавируса, а также заботе о наших гражданах, - отметил и.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко.

Чтобы бесплатно проехать в общественном транспорте, у ярославцев должны быть с собой проездной билет волонтера в электронном или бумажном формате и удостоверение волонтера.

Сейчас на стационарном лечении находятся 5 человек с официально подтвержденным диагнозом. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе, актуальная на 4 апреля, находится здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU