2020-04-04T17:34:30+03:00
Общество

Ярославские волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Бесплатные билеты будут действовать до окончания карантина
Светлана Крутикова
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Бесплатный проезд будет действовать до окончания карантинных мероприятийБесплатный проезд будет действовать до окончания карантинных мероприятийФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 3 апреля и до снятия карантинных ограничений волонтеры смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте. Добровольцам уже выдали 100 проездных билетов.

- Решая вопрос о билете для бесплатного проезда волонтерам, мы помогаем их важной роли – предотвращению угрозу распространения коронавируса, а также заботе о наших гражданах, - отметил и.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко.

Чтобы бесплатно проехать в общественном транспорте, у ярославцев должны быть с собой проездной билет волонтера в электронном или бумажном формате и удостоверение волонтера.

Сейчас на стационарном лечении находятся 5 человек с официально подтвержденным диагнозом. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе, актуальная на 4 апреля, находится здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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