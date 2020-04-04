Режим работы службы занятости в Ярославле в период самоизоляции: как будут принимать
С 6 по 10 апреля центры занятости населения начнут принимать граждан.
Первичный прием будет проходить только по предварительной записи. Записаться можно, позвонив на горячую линию (4852) 45-88-71 (круглосуточно) или в территориальные отделения службы занятости: https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/org.aspx
При себе жители региона должны иметь полный набор документов, которые требуются для перерегистрации. Чтобы избежать скопления народа, приходить необходимо к строго назначенному времени.
Тех, кто уже стоит на учете, перерегистрируют в указанные дни в телефонном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU