Пятеро арестованных за избиение заключенного сотрудников колонии обжаловали приговор суда
Пять арестованных сотрудников ярославской колонии №1, где избивали заключенного, подали апелляции, не согласившись с приговором. В пятницу, 27 июля, жалобу подал адвокат Сергея Ефремова, а в понедельник, 30 июля, суд получил апелляции Игоря Богданова, Сергея Драчева, Максима Цветкова и Алексея Бровкина.
- 27-го получили от Ефремова, а ещё от четверых – 30-го, - подтвердила информацию Наталия Сарбунова, пресс-секретарь ярославского областного суда.
Со дня получения бумаг у суда есть три дня на то, чтобы решить, что делать с этими апелляциями – отклонить или удовлетворить.
Только двое арестованных сотрудников колонии не подали апелляции – это Иван Калашников, заместитель начальника колонии по воспитательной работе, которого отправили под домашний арест, и Максим Яблоков, старший инспектор отдела безопасности, который написал явку с повинной.
Напомним, 20 июля появилось видео избиений в ярославской колонии №1. После проверок выяснилось, что заключенных здесь бьют регулярно. А то, что избиения в ярославских колониях - это не редкость, подтвердил ярославский омбудсмен. После начала разбирательств 17 сотрудников отстранили, часть из них уже услышала приговор суда.
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