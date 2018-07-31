Пятеро арестованных за избиение заключенного сотрудников колонии обжаловали приговор суда

31 Июль 14:25 2018-08-03T12:20:18+03:00

Только двое сотрудников колонии согласились с решением судьи

Изменить размер текста: A A

Пять арестованных сотрудников ярославской колонии №1, где избивали заключенного, подали апелляции, не согласившись с приговором. В пятницу, 27 июля, жалобу подал адвокат Сергея Ефремова, а в понедельник, 30 июля, суд получил апелляции Игоря Богданова, Сергея Драчева, Максима Цветкова и Алексея Бровкина.

- 27-го получили от Ефремова, а ещё от четверых – 30-го, - подтвердила информацию Наталия Сарбунова, пресс-секретарь ярославского областного суда.

Со дня получения бумаг у суда есть три дня на то, чтобы решить, что делать с этими апелляциями – отклонить или удовлетворить.

Только двое арестованных сотрудников колонии не подали апелляции – это Иван Калашников, заместитель начальника колонии по воспитательной работе, которого отправили под домашний арест, и Максим Яблоков, старший инспектор отдела безопасности, который написал явку с повинной.

Напомним, 20 июля появилось видео избиений в ярославской колонии №1. После проверок выяснилось, что заключенных здесь бьют регулярно. А то, что избиения в ярославских колониях - это не редкость, подтвердил ярославский омбудсмен. После начала разбирательств 17 сотрудников отстранили, часть из них уже услышала приговор суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии заключен под стражу

Суд избрал меру пресечения для младшего инспектора отдела безопасности (Подробности)

Адвокат Ирина Бирюкова: сотрудники ФСИН, избивавшие Евгения Макарова, подались в бега

Почему не удается задержать всех подозреваемых сразу (Подробности)

СК начал проверку сотрудника, отказавшего в возбуждении уголовного дела после пыток в ярославской колонии

Известно, в распоряжении следователя было другое видео (Подробности)

Адвокат избитого в колонии заключенного уехала из страны, но попросила Генпрокуратуру и СК проверить ярославские органы

Ирина Бирюкова уверена в коррумпированности ярославских следователей и прокуроров и боится за свою жизнь (Подробности)