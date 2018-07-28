Восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии заключен под стражу

28 Июль 13:19 2018-07-30T12:48:44+03:00

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Восьмой фигурант дела о пытках в ярославской исправительной колонии № 1 задержан. Для младшего инспектора отдела безопасности, 22-летнего Руслана Цветкова, Заволжским районным судом избрана мера пресечения.

- Следователь ходатайствовал об аресте до 20 сентября, - рассказали в правозащитном фонде «Общественный вердикт». – По информации УФСБ, Цветков может быть причастен к совершению других преступлений.

То, что у подозреваемого есть два малолетних ребенка – трехгодовалый от первого брака и четырехмесячный от нынешнего, не смогло смягчить решение суда. Остались без внимания и доводы адвоката о том, что Цветков – молодой сотрудник и не мог не выполнить приказ старших по званию.

Решением суда Цветков заключен под стражу на 1 месяц и 26 дней.

20 июля в интернете появилось видео, на котором 18 человек пытают заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Запись с видеорегистратора одного из сотрудников попала в руки активистов правозащитного фонда «Общественный вердикт». Жуткие кадры опубликовала «Новая газета». После этого в исправительной колонии начались обыски и проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело. 17 сотрудников сразу отстранили от службы. Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил Макарова в провокации. Тот, в свою очередь, попросил скостить ему срок и заявил, что беспокоится за свою жизнь.

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