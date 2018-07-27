Заместителя по воспитательной части ИК-1, где пытали заключённого Макарова, суд отправил под домашний арест

27 Июль 15:56 2018-07-27T16:15:36+03:00

До 1 августа фигурант дела о пытках в ярославской ИК-1 будет находиться под домашним арестом Фото: Александр Клещев

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Сегодня, 27 июля, Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест заместителя по воспитательной части ИК-1, где пытали заключённого Макарова, Ивана Калашникова. Заседание проходило в закрытом режиме. Из под стражи его освободили прямо в зале суда.

- Ходатайство следствия о заключении под стражу оставить без удовлетворения, - говорится в решении суда.

Ходатайство рассматривали в минувший вторник. Тогда суд принял решение о продлении задержания на трое суток - за это время Калашников должен был предоставить справки о наличии тяжелого заболевания, из-за которого его нельзя отправлять в СИЗО.

До 1 августа фигурант дела о пытках в ярославской ИК-1 будет находиться под домашним арестом. Ему запрещено пользоваться Интернетом, а выходить из дома можно только в лечебные учреждения или аптеки. В случае, если до этого времени следствие предъявит Калашникову обвинение, арест продлят до 20 сентября.

Еще шесть подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова заключили под стражу на два месяца. Среди них старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, замначальника оперативного отдела Сергей Ефремов, заместитель дежурного Игорь Богданов, младший инспектор отдела безопасности Алексей Бровкин, младший инспектор Дмитрий Соловьев и Сергей Драчев, роль в преступлении которого не установлена.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Интернете появилось видео, на котором 18 сотрудников ФСИН зверски издеваются над заключенным Евгением Макаровым. Запись с видеорегистратора попала в руки активистов правозащитного фонда «Общественный вердикт». Кадры опубликовала «Новая газета». После обнародования видеоматериалов в исправительной колонии № 1 начались обыски и проверки. 17 человек отстранили от службы, а шестерых задержали. Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил Макарова в провокации. Однако, после беседы с заключенным председатель Совета по правам человека Михаил Федотов даже пообещал Макарову встречу с мамой. Пострадавший же от рук ФСИНовцев просит скостить ему срок и утверждает, что боится за свою жизнь. Адвокат Макарова в страхе за свою безопасность покинула страну и попросила у государства защитить ее семью. Кроме того, она заявила, что остальные «палачи» подались в бега.