В Ярославле под стражу заключен седьмой фигурант дела о пытках в исправительной колонии № 1

26 Июль 15:24 2018-07-26T15:24:45+03:00

Сергей Ефремов готов сообщить следствию и о других преступлениях, совершенных в колонии Фото: Александр Клещев

Подозреваемые признают свою вину, но объяснить, почему они избивали Макарова, не могут

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В Заволжском районном суде Ярославля рассматривается вопрос о мере пресечения сотрудников исправительной колонии № 1, где 18 человек жестоко пытали заключенного Евгения Макарова. Обвинение требует заключить подозреваемых под стражу, чтобы они не смогли повлиять на свидетелей или сбежать.

Максима Яблокова, Сергея Драчева и Сергея Ефремова, подозреваемых в избиении Макарова, уже арестовали.

Сергей Ефремов не смог объяснить журналистам, почему он избивал МакароваФото: Александр Клещев

- Удовлетворить ходатайство о заключении под стражу до 22 сентября 2018 года. - заявил судья.

Адвокаты делают все возможное для своих подзащитных, указывая на любые смягчающие обстоятельства. Так, например, у заместителя начальника оперативного отдела, 31-летнего Сергея Ефремова, есть трехгодовалый сын, о чем не забыла упомянуть сторона защиты:

-Ребёнка не может воспитывать лишь мать! А как же ценности? – взывает адвокат Ефремова. – Преступление было совершено год назад. С тех пор он нёс службу исправно.

Коллеги характеризуют Ефремова исключительно как исполнительного, спокойного и уравновешенного сотрудника. Однако, среди заключенных он известен под прозвищем «СС». Получил он кличку по первым буквам имени и отчества или за особую жестокость – остается догадываться.

«Палачи» же, в свою очередь, готовы сдавать друг друга. Более того, рассказать следствию и о других преступлениях, которые, якобы, совершаются в колонии.

Роль Драчева в преступлении не установленаФото: Александр Клещев

Старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков - первый, написал явку с повинной.

Замначальника оперативного отдела Ефремов признал вину сначала частично, затем полностью.

Роль в преступлении 27-летнего Драчева не установлена. Именно его бывший заключенный ИК-1 Руслан Вахапов характеризует как "нормального пацана":

-Драчев - хороший парень, никого в лагере не бил, - отметил Вахапов. - Зря он во все это влез.

Яблоков помогал удерживать и бил МакароваФото: Александр Клещев

Заместителя начальника по воспитательной работе Ивана Калашникова задержали еще на 72 часа. Суд счел доказательства, предоставленные следствием, недостаточными для принятия решения о заключении под стражу. Кроме того, стало известно, что он тяжело болен.

Заместитель дежурного Игорь Богданов отказался от дачи показаний. По словам его адвоката, Богданов не узнает себя на видео, однако из протокола допроса Яблокова следует, что он участвовал в избиении.

Богданову была высказана благодарность от минобороны РФ за человеческие и профессиональные качества. Он - ветеран Грузино-Осетинского конфликта 2008 года. Сейчас учится на заочном отделении ЯГСХА. Закончил второй курс. Осенью должен был жениться.

Решением суда Богданова заключили под стражу на два месяца. Однако, его адвокат собирается обжаловать решение суда

Богданов не узнает себя на видеоФото: Александр Клещев

Адвокат еще одного подозреваемого, младшего инспектора отдела безопасности Алексея Бровкина, жалуется на «дикое» освещение скандала в СМИ. Якобы, оно влияет на должностных лиц, которые принимают решение о заключении под стражу. Кроме того, он заявил, что сотрудникам ФСИН кто-то угрожает. Однако, подробности говорить не стал.

Из показаний Яблокова, 28-летний Бровкин бил Макарова дубинкой и удерживал его.

На работе о нем тоже отзываются только положительно. Вежливый, спокойный, адекватно реагирует на критику. Соседи говорят, что он доброжелательный и очень приветливый.

Решением суда Бровкин заключен под стражу на два месяца

Адвокат Бровкина собирается обжаловать решение судаФото: Александр Клещев

Седьмого фигуранта, младшего инспектора Дмитрий Соловьева, заключили под стражу 27 июля. Решением суда он арестован на один месяц и 28 дней. Соловьева на видео опознал новый начальник колонии, который проходит сведетелем по данному делу.

Напомним, в прошлую пятницу было опубликована запись с видеорегистратора, где сотрудники ФСИН жестоко избивают заключенного. Пока несколько человек удерживали Евгения Макарова на столе, другие били его дубинками по пяткам, обливали водой. В исправительной колонии № 1 начались обыски и проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело. 17 сотрудников отстранили от работы, шестерых задержали, а в отношении сотрудника, отказавшего в возбуждении уголовного дела еще год назад, началась проверка. Позднее первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинит пострадавшего в провокации. Адвокат заключенного бежала из страны и попросила у государства защитить ее семью.

Мы следим за развитием событий

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/661752" frameborder="0"></iframe> В отношении сотрудников Ярославской колонии принимается решение об аресте.Роман Рыжиков