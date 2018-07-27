Адвокат Ирина Бирюкова: сотрудники ФСИН, избивавшие Евгения Макарова, подались в бега

27 Июль 11:39 2018-07-27T12:12:29+03:00

Адвокат считает, что злоумышленников не задержали, потому что они скрываются Фото: Александр Клещев

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Адвокат Ирина Бирюкова, которая занимается дело заключенного Евгения Макарова, избитого в ярославской исправительной колонии №1, сообщила, что часть сотрудников ФСИН, участвовавших в пытках Макарова, находится в бегах. Информация на данный момент не подтвердилась.

- Часть сотрудников ярославской колонии подалась в бега, поэтому их и не удаётся сейчас задержать и решить вопрос о мере пресечения, - пишет адвокат на своей странице в Фейсбуке. – Информация не из моих источников.

Кроме того, Ирина Бирюкова ссылается на Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

- Появилась новость, что Женя написал письмо, что боится, что его убьют, инсценировав самоубийство. Возможно, что до Жени дошла какая-то информация по тому, что сотрудники подались в бега, поэтому так и написал, - пишет юрист фонда «Общественный вердикт». ( орфография и пунктуация автора)

В свою очередь, Сергей Бабуркин сообщил «Комсомольской правде – Ярославль», что такая жалоба от Макарова действительно была.

- В минувшую пятницу, 20 июля, мы встречались с Евгением сразу после публикации видео, - рассказывает омбудсмен. – Тогда он попросил меня передать его письмо об опасности, которая ему угрожает. Что я и сделал – отправил его в Следственный комитет, прокуратуру и ФСИН.

Тем не менее, после встречи в четверг, 26 июля, ситуация несколько изменилась.

- Мы встретились с Макаровым в ИК-8, - продолжает Сергей Бабуркин. – Я спросил его – поступали ли угрозы в его адрес со стороны сотрудников ФСИН, оказывалось ли на него давление. Макаров на оба вопроса ответил отрицательно. На вопрос «Как самочувствие?» он ответил – более-менее.

Сейчас Евгений Макаров находится в ЕПКТ. Он подал ходатайство о сокращении срока в связи с принятием закона, по которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Раньше действовало соотношение «один к одному».

Напомним, что сотрудников ИК-1 отправили под стражу на два месяца. Заместитель начальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников избежал заключения в СИЗО.