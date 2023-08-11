В Ярославле в этом году планируют начать ремонт трамвайных путей

В Ярославле в этом году собираются начать капитальный ремонт трамвайных путей. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в этом году собираются начать капитальный ремонт трамвайных путей.

Концессионное соглашение по развитию трамвайного сообщения в городе между правительством области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» было подписано в конце прошлого года. До конца 2025 года концессионер должен отремонтировать 45,3 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев.

Как сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на департамент транспорта Ярославской области, сейчас идет финальная стадия проектирования территории, уточняются подземные и наземные коммуникации, проводится анализ действующей инфраструктуры.

Начнется капитальный ремонт трамвайных путей с улицы Блюхера. До конца года здесь должны обновить почти 5 километров пути.

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