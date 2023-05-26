Экс-руководитель ярославского департамента транспорта заключена под стражу

Татьяна Черемных заключена под стражу до 23 июня. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу бывшего руководителя департамента транспорта региона Татьяну Черемных.

- 26 мая в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 23 июля 2023 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По версии следствия, Татьяна Черемных, а также директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель получили в качестве взятки более миллиона рублей. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

Татьяна Черемных была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов пришли к чиновнице домой рано утром. Ее увезли на допрос, а в квартире провели обыск.

- В настоящее время продолжается проведение необходимых действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - уточнили в СКР по Ярославской области.

Следствие считает, что деньги Татьяна Черемных и ее сообщники получили от частных предпринимателей за общее покровительство по службе.

- Антикоррупционной комиссией при губернаторе Ярославской области будет проведена комплексная проверка деятельности департамента транспорта, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Татьяна Черемных с занимаемой должности уволена.

Исполняющим обязанности директора дептранса назначен Мурат Баснукаев.

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Опубликовано видео задержания руководителя ярославского департамента транспорта Татьяны Черемных

В момент задержания она находилась у себя дома (подробнее)