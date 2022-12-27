Подписано концессионное соглашение по развитию трамвайного сообщения в Ярославле

Документ подписали директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных и гендиректор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Александр Советников. Фото: Правительство Ярославской области

Правительство области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» заключили концессионное соглашение по комплексному развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Подписи под документом поставили директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных и генеральный директор компании Александр Советников.

– Трамвай – исторический вид транспорта для Ярославля и весьма востребованный. В настоящее время его эксплуатацию затрудняет серьезный износ инфраструктуры и подвижного состава, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Реализация проекта подразумевает комплексный подход. Уже в 2025 году город получит обновленную трамвайную сеть с современными машинами и цифровизацией ключевых процессов. Это качественно новый и достойный уровень перевозок. Задача масштабная и крайне значимая для города. Будем контролировать выполнение обязательств и сроки на каждом этапе.

Как сообщило правительство области, концессионер должен будет модернизировать 45,3 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе для маломобильных групп населения.

– Пассажиров будут перевозить комфортабельные современные трамваи, оснащенные системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Подвижной состав будет обслуживаться в обновленном депо с использованием передового оборудования, – цитирует сказанное при заключении соглашения Александром Советниковым правительство области.

Общий объем инвестиций в модернизацию правительством региона оценивается в 19,7 млрд рублей. В том числе правительством Ярославской области привлекаются средства госкорпорации «ВЭБ.РФ», Фонда национального благосостояния, федеральной субсидии на финансирование капитальных затрат и региональное софинансирование, а также собственные средства инвестора.

– Проект модернизации трамвайного движения в Ярославле будет реализован поэтапно. Подготовительные работы начнутся уже с января 2023 года, – отметила Татьяна Черемных.

Концессионное соглашение заключено в рамках федеральной программы «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», которую на территории региона реализует областное правительство.