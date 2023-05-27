В Ярославле арестовали директора компании "Мовиста Регионы" Александра Советникова

Александр Советников свою вину не признает. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

Кировский районный суд 26 мая арестовал генерального директора компании "Мовиста Регионы" Александра Советникова. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере экс-руководителю департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, гендиректору ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" Илье Прокопьеву и его заместителю Олегу Ивановскому.

- Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 июля 2023 года, - сообщили в Ярославском областном суде.

Александр Советников был задержан в Москве, после доставлен на суд в Ярославль. Свою вину он не признал.

По версии следствия, обвиняемый передал Татьяне Черемных, Илье Прокопьеву и Олегу Ивановскому взятку на общую сумму в 1,6 миллиона рублей за оказание покровительства его организации при исполнении госконтрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте Ярославля. Получатели денег также заключены под стражу.

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