В Ярославле готовится проект строительства новых трамвайных путей

Мэрия Ярославля опубликовала проекты планировки и межевания территорий для размещения трамвайных путей. Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля опубликовала проекты планировки и межевания территорий для размещения линейного объекта – трамвайных путей, протяженностью 45,3 километра. Строить трамвайные пути в рамках концессионного соглашения будет компания «Мовиста Регионы Ярославль».

В постановлении определены точные границы, в которых будут построены трамвайные пути. Планируется реконструкция двух путепроводов в Ярославле.

Инженерно-геодезические изыскания будут выполнены с использованием материалов прошлых лет, полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.