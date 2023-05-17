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НовостиОбщество17 мая 2023 14:16

В Ярославле готовится проект строительства новых трамвайных путей

Проект размещен на сайте мэрии города
Полина Вачнадзе
Мэрия Ярославля опубликовала проекты планировки и межевания территорий для размещения трамвайных путей.

Мэрия Ярославля опубликовала проекты планировки и межевания территорий для размещения трамвайных путей.

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля опубликовала проекты планировки и межевания территорий для размещения линейного объекта – трамвайных путей, протяженностью 45,3 километра. Строить трамвайные пути в рамках концессионного соглашения будет компания «Мовиста Регионы Ярославль».

В постановлении определены точные границы, в которых будут построены трамвайные пути. Планируется реконструкция двух путепроводов в Ярославле.

Инженерно-геодезические изыскания будут выполнены с использованием материалов прошлых лет, полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.