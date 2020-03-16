Ярославские школы переводятся в режим свободного посещения

16 Март 2020 2020-03-16T15:21:08+03:00

Все школы, а также учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Ярославской области все школы, а также учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещения. Это режим начинает действовать уже с завтрашнего дня, то есть, с 17 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Высшие образовательные учреждения также должны пересмотреть свой формат обучения.

Также в области рекомендовано все массовые мероприятия перенести на более поздний срок. Волейбольную Лигу Наций, которая должна была пройти в Ярославле в мае, уже перенесли. В департаменте здравоохранения открыта «прямая линия» по заболеванию. Если возникают вопросы, можно позвонить по телефону 8(4852)40-04-55. Такие профилактические меры принимаются сейчас в регионе в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Губернатор попросил ярославцев внимательно относиться к мерам профилактики и соблюдать карантин, если вы вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран. Также он попросил аптеки не спекулировать на ситуации и не завышать цены на медикаменты.

Кстати, в ближайшее время отменены все заграничные командировки работников правительства области, а совещания, по мере возможности, будут проводиться в режиме видеоконференции.

КП-Ярославль продолжает следить за ситуацией в заболеваемостью в Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU