2020-03-16T15:21:08+03:00
Общество

Ярославские школы переводятся в режим свободного посещения

Учреждения среднего профессионального образования тоже
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Все школы, а также учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещенияВсе школы, а также учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещенияФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Ярославской области все школы, а также учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещения. Это режим начинает действовать уже с завтрашнего дня, то есть, с 17 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Высшие образовательные учреждения также должны пересмотреть свой формат обучения.

Также в области рекомендовано все массовые мероприятия перенести на более поздний срок. Волейбольную Лигу Наций, которая должна была пройти в Ярославле в мае, уже перенесли. В департаменте здравоохранения открыта «прямая линия» по заболеванию. Если возникают вопросы, можно позвонить по телефону 8(4852)40-04-55. Такие профилактические меры принимаются сейчас в регионе в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Губернатор попросил ярославцев внимательно относиться к мерам профилактики и соблюдать карантин, если вы вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран. Также он попросил аптеки не спекулировать на ситуации и не завышать цены на медикаменты.

Кстати, в ближайшее время отменены все заграничные командировки работников правительства области, а совещания, по мере возможности, будут проводиться в режиме видеоконференции.

КП-Ярославль продолжает следить за ситуацией в заболеваемостью в Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как пользоваться смартфонами во время эпидемии
В Ярославле на даче нашли мину времен войны
Ярославские школы переводятся в режим свободного посещения
Студентов ЯГПУ перевели на дистанционную форму обучения
Когда в ярославских маршрутках можно будет расплачиваться по безналу
В Ярославле отменили городской автобус
В Ярославль посылкой из Владивостока доставили мотоцикл Харлей
В Заволжском районе Ярославля иномарка врезалась в скорую помощь с пациентом
В Ярославле при пожаре на даче погибла молодая женщина
В Ярославской области Волга этой весной больше не выйдет из берегов
Ярославские участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно передвигаться по стране
В Ярославской области из-за коронавируса «Тотальный диктант» перенесли на осень
В Ярославской области пропала бабушка в халате и красных носках
В Ярославле 42 класса в школах и 11 групп в садах закрыты на карантин
У жительницы Ярославля из квартиры украли деньги и ювелирные украшения