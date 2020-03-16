2020-03-16T11:21:13+03:00
Общество

В Ярославской области из-за коронавируса «Тотальный диктант» перенесли на осень

Новая дата проведения акции станет известна 25 марта
Светлана Крутикова
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Новая дата проведения "Тотального диктанта" станет известна 25 марта. ФОТО: группа "Тотальный диктант" ВКонтактеНовая дата проведения "Тотального диктанта" станет известна 25 марта. ФОТО: группа "Тотальный диктант" ВКонтакте
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Организаторы «Тотального диктанта» объявили о переносе акции с 4 апреля на осень этого года.

- Это было самое сложное решение за всю историю проекта, но другого выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России, - говорится в официальной группе «Тотального диктанта» в соцсети.

Очные курсы по подготовке к диктанту будут идти по плану, если не введут новые запреты. Онлайн-занятия продолжатся при любой эпидемиологической обстановке.

Новая дата проведения акции станет известна 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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