В Ярославской области из-за коронавируса «Тотальный диктант» перенесли на осень
Организаторы «Тотального диктанта» объявили о переносе акции с 4 апреля на осень этого года.
- Это было самое сложное решение за всю историю проекта, но другого выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России, - говорится в официальной группе «Тотального диктанта» в соцсети.
Очные курсы по подготовке к диктанту будут идти по плану, если не введут новые запреты. Онлайн-занятия продолжатся при любой эпидемиологической обстановке.
Новая дата проведения акции станет известна 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU