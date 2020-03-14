Проведение волейбольной Лиги наций в Ярославле отложено из-за коронавируса
Международная федерация волейбола (FIVB) из-за ситуации с коронавирусом приняла решение отложить проведение волейбольной Лиги наций до окончания Олимпийских игр в Токио. Их закрытие пройдет в августе.
- Здоровье и благополучие спортсменов, официальных лиц и болельщиков является высшим приоритетом FIVB, и эта мера предосторожности принимается в наилучших интересах всех заинтересованных сторон. FIVB, конечно, смотрит в будущее с оптимизмом и тесно сотрудничает с соответствующими национальными федерациями и организаторами мероприятий, чтобы найти подходящую дату для проведения VNL после Олимпийских игр, сообщают на сайте федерации.
Матчи Лиги наций должны были пройти в России в конце мая: женский в Уфе, а мужской - в Ярославле в "Арене 2000". Сборная России должна была встретиться с командами из Австралии, Америки и Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU