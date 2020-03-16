В Ярославле 42 класса в школах и 11 групп в садах закрыты на карантин

16 Март 2020 2020-03-16T10:40:13+03:00

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Сегодня, 16 марта, на общегородском совещании в мэрии Ярославля директор департамента образования города Елена Иванова рассказала об уровне заболеваемости простудой и профилактике коронавируса.

- По данным на утро 16 марта в 17 школах Ярославля на карантин по ОРВИ закрыто 42 класса, в 8 детских садах закрыто 11 групп. Полностью закрытых школ нет. Классы и группы отправляются на карантин, если на занятия по причине одной болезни не приходят 20% обучающихся, - пояснила Елена Иванова.

Для профилактики ОРВИ и коронавируса в образовательных учреждениях города во время уборки используются дезинфицирующие средства. В детских садах ежедневно «фильтруют» детей и не допускают к занятиям тех, у кого есть признаки заболевания. В одной из школ Ярославля под контролем находится целая семья, к которой недавно приехала в гости родственница из Италии, также следят и за теми детьми, что недавно вернулись из этой страны – период карантина у них уже подходит к концу.

- В субботу департамент получил письмо Министерства просвещения РФ о возможном введении свободного посещения школ. Сейчас мы ждем решения департамента образования Ярославской области и управления регионального Роспотребнадзора о дальнейших действиях для проведения профилактики коронавирусных инфекций, - пояснили директор департамента.

И добавила, что на сегодняшний день ситуация в области спокойная. Однако открыта горячая линия для тех, кто недавно вернулся из городов, где зафиксированы случаи коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU