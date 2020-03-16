В Ярославской области открылась «горячая линия» по коронавирусу
Позвонить на нее могут ярославцы, которые приехали из «опасных» территорий
Если возникли какие-то вопросы, можно позвонить по телефону 8(4852)40-04-55.Фото: Полина Вачнадзе
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Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области открыл «горячую линию» по вопросам коронавируса. Позвонить по ней могут граждане, которые вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи новой инфекции – 2019-nCoV.
Если возникли какие-то вопросы, можно позвонить по телефону 8(4852)40-04-55.
А тем временем в театре имени Федора Волкова для борьбы с вирус установили ультрафиолетовые облучатели.
ИСТОЧНИК KP.RU