2019-01-02T23:10:31+03:00
Происшествия

Горячее начало года: к обычным пожарам добавились автомобильные

Сразу две машины горели в Ярославской области днем 2 января
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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День для пожарных выдался жаркимДень для пожарных выдался жаркимФото: Федор СКВОРЦОВ
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В среду, 2 января, в Ярославской области сгорели две машины. В 13:38 загорелся автомобиль в Ярославле, у дома номер 72 по улице Чкалова.

- ПСЧ-2, в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава работали на месте возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Почти 45 минут пожарные тушили машину, и в итоге выгорел только моторный отсек с аккумулятором.

Меньше повезло хозяину машины, которая загорелась в местечке Ботик Переславского района, на улице Петра Первого, на полтора часа позже. Здесь огонь полностью уничтожил машину, несмотря на старания пожарных. Но зато ни в первом, ни во втором случае никто не пострадал.

Напомним, с начала года в областиуже произошло два смертельных пожара: в Ростовском и Рыбинском районе. А ещё сгорела школа, в которой училась Валентина Терешкова. Кроме того, вечером загорелась расселенная двухэтажка в Ярославле.

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