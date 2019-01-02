Еще один пожар: расселенная двухэтажка горела в Ярославле

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:11:27+03:00

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Вечером вторника, 1 января в Ярославле загорелся расселенный дом. Около 19:30 люди заметили огонь в расселенной двухэтажке на улице Поселок завода 50. Восемь машин с 22 пожарными выехали на место.

- В 19 часов 43 минуты объявлена локализация, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

И только после полуночи пожарные свернули шланги и уехали. Больше четырех часов им понадобилось, чтобы потушить огонь и убедиться, что ничто нигде не тлеет и больше не загорится. В итоге огонь все-таки повредил 350 квадратных метров дома. Но обошлось без пострадавших. По одной из версий, пожар мог вызвать костер, который зажгли бездомные, которые пытались согреться в брошенном доме.

Напомним, в новогоднюю ночь и первый день года произошло два смертельных пожара: в Ростовском и Рыбинском районе. А ещё сгорела школа, в которой училась Валентина Терешкова.