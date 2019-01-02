2019-01-02T16:11:27+03:00
Происшествия

Еще один пожар: расселенная двухэтажка горела в Ярославле

Дом мог загореться из-за костра бездомных
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Двухэтажка горела в ЯрославлеДвухэтажка горела в ЯрославлеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вечером вторника, 1 января в Ярославле загорелся расселенный дом. Около 19:30 люди заметили огонь в расселенной двухэтажке на улице Поселок завода 50. Восемь машин с 22 пожарными выехали на место.

- В 19 часов 43 минуты объявлена локализация, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

И только после полуночи пожарные свернули шланги и уехали. Больше четырех часов им понадобилось, чтобы потушить огонь и убедиться, что ничто нигде не тлеет и больше не загорится. В итоге огонь все-таки повредил 350 квадратных метров дома. Но обошлось без пострадавших. По одной из версий, пожар мог вызвать костер, который зажгли бездомные, которые пытались согреться в брошенном доме.

Напомним, в новогоднюю ночь и первый день года произошло два смертельных пожара: в Ростовском и Рыбинском районе. А ещё сгорела школа, в которой училась Валентина Терешкова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уже больше месяца в Ярославле ищут пропавшего мужчину
Пятиметровый Дед Мороз будет в Рыбинске на елке в Петровском парке
Кражи без усилий: в Рыбинске украли оставленные без присмотра телефоны и монитор
Заметает зима, заметает: новогодние праздники в Ярославле будут снежными, но безветренными
В Ярославской области пропал 46-летний мужчина
Пострадавший лежал в кустах: машина вылетела с дороги в Ярославской области
Коммунальщики вышли на уборку Ярославля после новогодней ночи
В Ярославле мужчина отстреливал уток на глазах у горожан
Смертельный пожар: в Ярославской области сгорел человек
Вынесло на встречку: два человека погибли в ДТП в Ярославской области
В новогоднюю ночь в пожаре в Ярославской области погиб человек
Тысячи ярославцев встретили Новый год на главной площади города: что пожелали им власти
В Ярославле сгорело здание школы, в которой училась Валентина Терешкова
Обнаружено тело пропавшей Ирины Ахматовой