Смертельный пожар: в Ярославской области сгорел человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:06:39+03:00

Трагедия случилась в первый день нового года в Ростовском районе

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Появилось сообщение о втором смертельном пожаре в Ярославской области. По данным регионального МЧС, в 7 часов 10 минут 1 января загорелся частный дом на улице Фрунзе в поселке Поречье-Рыбное в Ростовском районе.

- Всего к ликвидации пожара привлекались 8 человек и три единицы техники пожарных частей № 22 и 51, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Пожар полностью потушили в 10 часов 55 минут. В поврежденном огнем строении нашли труп человека. Личность погибшего устанавливается.

Также в новогоднюю ночь погиб человек в пожаре в Рыбинском районе.