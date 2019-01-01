В Ярославле сгорело здание школы, в которой училась Валентина Терешкова

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:01:27+03:00

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В Ярославле в Новый год сгорело неэксплуатируемое здание №5 на улице Маланова. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 16 часов 44 минуты. Только в 23 часа 51 минуту пожарным удалось полностью ликвидировать ЧП. К этому моменту строение площадью 300 квадратных метров оказалось полностью уничтожено. Местные жители полагают, что это был поджог.

- Расчистка местности под новострой. Его начали ломать. Решили сэкономить, - пишут ярославцы в группе «Подслушано Ярославль» в сети «ВКонтакте».

При этом градозащитники утверждают, что это здание не было обычной развалюхой.

- Здание 1925 года постройки, архитектор - А.В. Федоров. Кроме мемориальной, здание имеет архитектурную ценность как часть ансамбля поселка Текстилей. Здание находилось в аварийном состоянии. Градозащитники в 2018 году подали заявку в орган охраны памятников о включении этого здания в списки выявленных объектов культурного наследия, - сообщила на своей страничке в соцсетях архитектор Ольга Мазанова.

Специалист считает, что застройщика, который облюбовал эту территорию для строительства новых домов, нужно заставить отреставрировать строение.