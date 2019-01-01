В новогоднюю ночь в пожаре в Ярославской области погиб человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:07:03+03:00

При пожаре в частном доме в Рыбинском районе погиб человек. Фото: МЧС по Ярославской области.

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В новогоднюю ночь в Ярославской области в пожаре погиб человек. ЧП произошло в деревне Шишкино Рыбинского района. Сигнал о возгорании в одном из расположенных здесь частных домов поступил в МЧС по Ярославской области в 3 часа 10 минут 1 января.

- Всего к ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники пожарных частей № 8, № 19, СПТ 2 ОФПС, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар полностью ликвидировали в 9 часов 47 минут. В результате дом площадью 96 квадратных метров был уничтожен. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, в Ярославле накануне Нового года сгорела бывшая школа, в которой училась Валентина Терешкова.