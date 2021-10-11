Ярославские волонтеры рассказали, как искали украденного в Ростовском районе ребенка

Поиски трехлетнего мальчика шли около трех часов, география поиска была огромной. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В субботу, 9 октября, вся Ярославская область была взбудоражена новостью: в поселке Семибратово Ростовского района пропал 3-летний Ростислав. Были известно, что его увела из дома малознакомая девушка, которую родители ребенка приютили у себя в квартире.

На поиски сразу же выехали и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры, которых мере распространения информации о похищении малыша, становилось все больше и больше. Добровольцы «ЯрСпаса» рассказали, как шли поиски малыша.

14:40 падает заявка на поиск: в поселке Семибратово женщина увела 3-летнего ребенка в неизвестном направлении. Идет сбор информации и распределение ролей в поиске.

15:05 Срочный выезд! По всем чатам разносится ориентировка на мальчика. Поисковики оперативно собираются в экипажи. Координатор начинает ставить задачи. Ощущается нехватка информации, но добыть ее дистанционно никак не получается: «Соберем на месте, выезжаем», - резюмирует главный инфорг.

15:10 К поиску оперативно подключаются СМИ, паблики в соцсетях - информирование охватывает всю область. «Максимальный репост» - люди активно откликаются на сообщения об исчезновении ребенка, размещают ориентировки на своих страницах в сетях.

15:40 На месте работает несколько экипажей волонтеров «ЯрСпас». Ведется опрос местных жителей. Картина происшествия начинает обрастать интересными подробностями, большая часть которых на поверку оказываются вымыслом.

16:10 Появляется новая информация от оперативников, которая разворачивает поиск не только по Ярославской области, но и по соседним регионам (возможно, имеется ввиду информация о том, что похитительница из Костромской области – прим.ред.). Подключаются дружественные отряды, идет информирование по транспортным каналам, на вокзалы выставляются дежурные группы. Начинается рассылка по другим регионам. Пресс-секретарь постоянно на связи с журналистами, а горячая линия в руках главного инфорга жжет по полной - телефоны разрываются.

17:00 Шансов мало. Информация, которая подтверждается оперативными службами, указывает на то, что ребенок может быть где угодно. Поисковики хватаются за голову - как охватить такую территорию?

- Да только заброшек Семибратово наберется на всю ночь работы, - говорит один из поисковиков.

17:20 Количество свидетельских показаний растет, география становится все шире, а ведь надо отработать каждое из них.

17:46 «Найден, жив! Инфа точная!», - даже сам автор едва ли верил в такую удачу.

Позже мы узнаем, что мальчик найден сотрудниками правоохранительных органов. «При первичном осмотре признаков противоправных действий в сторону несовершеннолетнего не обнаружено». Значит, с ребенком все хорошо.

20:30 «Мы едем в Семибратово. Я, муж и ребенок», - на телефон горячей линии и личные номера инфоргов продолжают поступать звонки тех, кто увидел призыв о помощи. «Ребенок найден, жив. Приходите к нам в «ЯрСпас», - так одна история может стать началом большого пути спасения людей.

Похитительница, которой всего 18 лет, не успела уехать с ребенком далеко – их задержали на автозаправке в Ростове Великом после сообщения мужчины. Он узнал малыша по ориентировке. По факту похищения мальчика возбуждено уголовное дело, которое взял на свой контроль прокурор Ярославской области.

А спасатели тем временем предупреждают родителей: если вы не знаете, где находится ребенок больше 15 минут, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и поисково-спасательные отряды.

- Первые три часа чрезвычайно важны. Делайте актуальные фотографии своих детей, особенно, если вы планируете посещение людного места - это увеличит шансы узнать ребенка в толпе. Не оставляйте детей без присмотра на прогулке, поговорите с ними о безопасности, объясните, как вести себя с чужими людьми, научите звать на помощь. Берегите себя и ваших близких! – пишут волонтеры «ЯрСпаса».

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