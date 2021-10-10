Маму пропавшего мальчика вызвали на беседу в полицию

Мальчик жив и здоров. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Полиция Ярославской области провела беседу с матерью 3-летнего Ростислава, которого похитила неизвестная девушка в поселке Семибратово Ростовского района. Разговор был о недопустимом исполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

- Также в настоящее время в ОМВД России по Ростовскому району проводится проверка по факту оставления ею в опасности малолетнего сына, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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