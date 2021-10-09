В Ярославской области пропал трехлетний мальчик

В поселке Семибратово Ярославской области пропал трехлетний Ростислав Адаменко. Известно, что ребенок ушел с молодой девушкой. Судя по ориентировкам, которые появились в ярославских пабликах, она родилась и проживает в Костромской области.

На вид Ростиславу три года, рост 92 сантиметра, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. В момент исчезновения был одет в зеленую куртку, синие штаны с надписью "тик ток", черно-красную шапку.

Если вы располагаете какой-либо информации о мальчике или видели его, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 (полиция) либо 8-910-964-08-38 (горячая линия "ЯрСпас").

- На данный момент очень нужна свидетельская информация. Особое внимание на транспорт, попутные автомобили, голосующих людей, остановочные комплексы и места скопления людей на промежутке Ростов-Семибратово-Ярославль, - пишут волонтеры.