Ушел с малознакомой девушкой: в Ярославской области прекратили поиски трехлетнего мальчика

Мальчик жив и здоров. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославской области завершены поиски 3-летнего Ростислава. Ребенок жив и здоров, ему ничего не угрожает.

- Органами внутренних дел местонахождение мальчика и женщины, которая его увезла, установлено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Известно, что мальчика и девушку задержали на автовокзале в Ростове, то есть, буквально в нескольких километрах от дома Ростислава. Как сообщил источник КП, девушка с семьей ребенка знакома, но не близко. По словам задержанной, она вместе с малышом собиралась ехать в Ярославль, для чего - будут устанавливать сотрудники следственного комитета.

3-летний Ростислав пропал сегодня, 9 октября. На его поиски вышли сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

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