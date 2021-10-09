В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Сегодня, 9 октября, днем из поселка Семибратово Ростовского района молодая девушка увезла 3-летнего мальчика. Что побудило ее это сделать, будет устанавливать следствие.
Девушку и малыша нашли полицейские спустя несколько часов. Ребенок и его похитительница, как сообщил источник КП, находились на автовокзале в Ростове Великом и собирались ехать в Ярославль.
- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту похищения ребенка, - сообщили в ведомстве.