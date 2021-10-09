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Происшествия9 октября 2021 18:34

В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка

Трехлетнего мальчика увезла из дома малознакомая девушка
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Сегодня, 9 октября, днем из поселка Семибратово Ростовского района молодая девушка увезла 3-летнего мальчика. Что побудило ее это сделать, будет устанавливать следствие.

Девушку и малыша нашли полицейские спустя несколько часов. Ребенок и его похитительница, как сообщил источник КП, находились на автовокзале в Ростове Великом и собирались ехать в Ярославль.

- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту похищения ребенка, - сообщили в ведомстве.