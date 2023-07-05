Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2023 13:31

Следователи назвали возможные причины столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Несколько человек, в том числе дети, получили травмы
Полина Вачнадзе
Рассматриваются различные версии столкновения теплохода с пирсом в Ярославле.

Рассматриваются различные версии столкновения теплохода с пирсом в Ярославле.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». При столкновении теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом в районе Тверицкого пляжа пострадали несколько пассажиров. Один человек госпитализирован, врачи решают вопрос о госпитализации двух детей.

- В ходе расследования уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность, а также ошибки управления, - сообщила старший помощник руководителя Западного МСТУ СК России Анастасия Глущенко.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства аварии на воде. Назначены экспертизы, изымается документация.

В момент столкновения на судне находился 81 человек – члены экипажа и пассажиры, среди которых было много туристов. По словам очевидцев, теплоход шел слишком быстро и близко в берегу. По счастливой случайности, он не зацепил никого из купающихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле после столкновения теплохода с пирсом введен режим ЧС

Среди пассажиров «Москвы-208» было много туристов (подробнее)

Происшествия: ЧП