После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле госпитализирован один человек

Департамент здравоохранения обновил данные о пострадавших при столкновении теплохода с пирсом. Фото: Мэрия Ярославля

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области обновил данные о пострадавших при столкновении теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом. Авария произошла около полудня 5 июля в районе Тверицкой набережной.

- В больницу имени Соловьева были доставлены трое пострадавших: двое отпущены на амбулаторное лечение, один госпитализирован, - сообщили в ведомстве. – В приемном покое детской областной больницы на обследовании находятся двое детей, решается вопрос об их госпитализации. Еще двое детей получают помощь в травмпункте.

С бетонным пирсом, который находится рядом с Тверицким пляжем, «Москва-208» столкнулась 5 июля в районе полудня. По словам очевидцев, теплоход шел на довольно высокой скорости и близко к берегу, где в этом момент находилось немало отдыхающих. В том числе, и купающихся.

После случившегося в Ярославле объявлен режим ЧС. Туристов, которые находились на теплоходе, развезли по гостиницам. Для них открыт телефон горячей линии 72-61-22.