В Ярославле после столкновения теплохода с пирсом введен режим ЧС

12 человек обратились за медицинской помощью после столкновения теплохода с пирсом. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле по факту аварии с теплоходом «Москва-208» введен режим ЧС, сообщил мэр города Артем Молчанов.

- В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города. Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице, - сказал Артем Молчанов.

На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Столкновение теплохода с бетонным пирсом Тверицкой набережной произошло при швартовке. Как сообщает ГУ МЧС по Ярославской области, на борту судна находился 81 человек – пассажиры и члены экипажа.