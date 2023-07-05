В Ярославле теплоход с пассажирами врезался в бетонный пирс

В Ярославле теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле утром 5 июля теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.

- Информация поступила в 11:40. По предварительным данным, на борту находился 81 человек, в том числе, члены экипажа. Три человека пострадали, им оказывается помощь, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Все пассажиры уже покинули теплоход. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Известно, что пробоин в судне нет.

Информация будет обновляться.

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